Москва будет закупать 700-800 автобусов ежегодно - Михайлов

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Москва будет закупать порядка 700-800 автобусов ежегодно, это позволит поддерживать качество транспортного парка на хорошем уровне, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов.

"В Москве действует 668 маршрутов Мосгортранса. Сеть постоянно развивается, добавляются новые остановки, маршруты. И в дальнейшем количество маршрутов и автобусов на них, а также из регулярность будет также расти. Что касается темпов обновления, то с приходом Сергея Собянина мы получили за последние годы более 4,5 тысяч новых автобусов", - сказал Михайлов.

Он отметил, что на сегодняшний день численность автобусного парка столицы составляет более 7 тысяч машин.

Михайлов добавил, что в связи с жаркой погодой в Москве, установлен серьезный контроль за работой кондиционеров в автобусах.

"Ни одной машины неисправной на линию не выходит. И мы сейчас постарались так изменить графики работы автобусов, чтобы в течение светового дня работало максимальное количество транспорта с кондиционированием. А те машины, которые сейчас, не являются еще кондиционированными, работали бы в утренние либо вечерние часы", - заявил глава Мосгортранса.

"Москва в цифрах": Около 70% автобусов оснащены кондиционерами

Ранее заммэра Москвы по вопроса транспорта Максим Ликсутов сообщил, что более 4 тысяч московских автобусов оборудованы климатическими установками. Работу подвижного состава ГУП "Мосгортранс" постоянно проверяют сотрудники департамента транспорта и ГКУ "Организатор перевозок". При этом за 1,5 месяца было выявлено 10 автобусов, в которых не работали кондиционеры, они были сняты с маршрутов и заменены.

Напомним, что пассажиры могут потребовать у водителя включить кондиционер в жаркую погоду. По существующим нормативам водитель обязан включать кондиционер при наружной температуре воздуха выше 22 градусов. Если кондиционер не работает, необходимо сообщить время, номер маршрута и госномер транспортного средства на "горячую линию" ГУП "Мосгортранс" по телефону: 8(495) 950-42-04.