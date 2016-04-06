На Чистопрудном бульваре пройдет парад трамваев

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Ежегодный праздник трамвая пройдет в Москве 16 апреля, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В полдень на Чистопрудном бульваре развернется выставка уникальных трамвайных вагонов разных эпох, включая запряженную лошадьми конку XIX века. Помимо 14 вагонов рельсового транспорта на экспозиционной площадке можно будет увидеть старинные автомобили.

"На протяжении 117 лет трамвай является неотъемлемой частью нашего любимого города, и мы рады вновь продемонстрировать жителям и гостям столицы, как менялся московский трамвай с течением времени", ‒ сказал генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

Перед выставкой старинные трамваи совершат пробег по городу ‒ до Чистых прудов колонна проследует по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

Как отметили в Мосгортрансе, посетители праздника смогут принять участие в развлекательной программе, викторинах и конкурсах.

В столице ежегодно проходят праздники автобуса, троллейбуса и трамвая. Каждое из мероприятий включает в себя пробег ретротранспорта по улицам Москвы и выставку музейных экспонатов, посетить которую может любой желающий.