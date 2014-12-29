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Происшествия

29 декабря 2014, 15:04

Экс-следователя, обвиняемого во взятке на миллион долларов, оставили под стражей

Мосгорсуд криминал следствие взятки содержание под стражей

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Мосгорсуд оставил под стражей до 27 февраля бывшего московского следователя, которого обвиняют во взятке на миллион долларов. Ранее сторона защиты подала апелляцию на продление срока его ареста.

"Решение Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей Рашида Анкоси до 27 февраля 2015 года оставлено без изменения", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Мосгорсуда.

Отметим, ранее сторона следствия потребовала продлить арест "в связи с важностью дела и тяжестью преступления", прокурор согласился с позицией СК.

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Напомним, экс-замначальник управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по Москве Рашид Анкоси совместно с оперативником ФСБ Сергеем Юрчевским возбудили уголовное дело по факту предоставления заведомо ложных сведений по двум фирмам, после чего потребовали от предпринимателя 2 миллиона долларов в качестве вознаграждения за возбуждение дел и за их расследование.

Бизнесмен передал соучастникам 30 миллионов рублей, обещая отдать остальную сумму после расследования. В мае 2014 года фигурантов дела задержали.

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