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Происшествия

20 августа 2014, 05:24

Суд признал законным продление ареста отстраненного мэра Ярославля

Мосгорсуд суды мэры продление ареста Евгений Урлашов судебные решения

Здание Мосгорсуда. Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд до 3 октября оставил под арестом отстраненного мэра Ярославля Евгения Урлашова, обвиняемого во взяточничестве.

Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов Урлашова, просивших перевести его под домашний арест. До этого же времени под стражей останутся еще два фигуранта уголовного дела - бывший заммэра Ярославля Дмитрий Донсков и экс-советник градоначальника Алексей Лопатин, сообщает МИА "Россия сегодня".

В отношении Урлашова возбуждено дело по статье "покушение на получение взятки".

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По версии следствия, он и его подчиненные в 2012-2013 годах вымогали у бизнесмена взятку в 14 миллионов рублей. В случае отказа мэр, по данным Следственного комитета России, грозил невыплатой денег по следующему контракту. В настоящее время расследование данного уголовного дела завершено.

Уголовное дело в отношении Урлашова стало одним из наиболее громких за последние годы в России, учитывая величину города Ярославля (около 600 тысяч жителей) и тот факт, что Урлашов, будучи представителем оппозиции, в 2012 году победил на выборах мэра делегата от партии власти Якова Якушева.

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