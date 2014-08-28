Расшифровка дебатов кандидатов от 18-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 18-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 18-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Ирина Назарова (самовыдвиженец), Семен Бурд ("Яблоко"), Айгуль Махмутова ("Справедливая Россия"), Маргарита Чуканова (КПРФ), Андрей Киреев (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москва" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Они будут проходить по мажоритарной системе, будет избрано 45 депутатов. Здравствуйте, меня зовут Илья Федоровцев. Итак, мы начинаем.

Представляю наших кандидатов, пять человек у нас в студии, двое отказались, по разным причинам. Итак, в этом порядке, в котором прошла жеребьевка, представляю.

Ирина Назарова. Ирина, здравствуйте.

Ирина Назарова: Здравствуйте.

Ведущий: Семен Бурд. Семен, здравствуйте.

Семен Бурд: Здравствуйте.

Ведущий: Айгуль Махмутова. Здравствуйте.

Айгуль Махмутова: Здравствуйте.

Ведущий: Маргарита Чуканова. Здравствуйте.

Маргарита Чуканова: Добрый день.

Ведущий: И Андрей Киреев. Вам тоже добрый день.

Андрей Киреев: Добрый день.

Избирательный округ № 18 Районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово Кандидаты: Бабыкина Галина Дмитриевна

Родилась в 1942 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Бурд Семен Яковлевич

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в РОО "ЭПИцентр". Занимает должность советника председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Киреев Андрей Николаевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "ХимЭлектро". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Махмутова Айгуль Фатиховна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Справедливая Россия". Занимает должность главного специалиста департамента по работе со СМИ Управления общественных связей. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Назарова Ирина Александровна

Родилась в 1952 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №57. Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

Погорелов Владимир Васильевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в ГКУ города Москвы "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка". Занимает должность председателя совета. Самовыдвиженец.

Чуканова Маргарита Алексеевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Ведущий: Это у нас в студии кандидаты в депутаты по 18-му избирательному округу, он включает в себя районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово и часть района Северное Измайлово. Ничего вроде не перепутал.

Итак, мы начинаем первый непосредственно раунд, у нас вступительное слово, у каждого кандидата есть ровно по минуте, вы можете представить себя, свою программу. Ваше время – пожалуйста, используйте на свое усмотрение. Ирина Назарова, вы первая. Прошу, ваша минута.

Ирина Назарова: Спасибо. Уважаемые москвичи, меня зовут Ирина Назарова. Я беспартийная, самовыдвиженец. Замужем, имею двух детей и двух внучек. В течение 10 лет руководила Всероссийским госпиталем медицины катастроф для оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Это война в Чечне, захват заложников в Буденновске, на "норд-Осте", землетрясения в Пятигорске, Колумбии и Турции, взрывы домов в Москве, Каспийске и Махачкале. За организацию учебной деятельности награждена Орденом мужества, Орденом почета, медалью и орденом За заслуги перед Отечеством второй степени, медалью За спасение погибавших и многими другими.

С 2003 года работаю главным врачом 57-й клинической больницы. За это время открыла 10 новых лечебных отделений, создала два крупных мощных центра урологии и онкологии. В больнице внедрены и развиваются новейшие методы диагностики, лечения, европейского уровня, и все для того чтобы жители нашего района получали качественную медицинскую помощь.

Ведущий: Спасибо, это было вступительное слово от Ирины Назаровой. Мы идем дальше. №2 – наш кандидат Семен Бурд, прошу.

Семен Бурд: Добрый день, дорогие москвичи. Меня зовут Семен Бурд, на эти выборы я выдвинут партией "Яблоко".

Родился в Москве, был членом Молодежной палаты при Мосгордуме, два года проработал в Федеральной антимонопольной службе, занимался контролем за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере ЖКХ. Имею опыт работы экспертом, разрабатывал законы о капитальном ремонте для Санкт-Петербурга, программы энергосбережения.

Если говорить о Москве, я считаю, одна из главных проблем – это здравоохранение. У меня ребенку пять лет, у нас практически закрывают измайловскую детскую больницу, половина отделений выведены в другую, обращаться за медицинской помощью некуда, медицинские услуги становятся платными. Кроме того, очень важный вопрос – капитальный ремонт: у нас "Единая Россия" в Мосгордуме предлагает ввести обязательную плату за капитальный ремонт, за счет граждан. У меня совсем другая позиция по этому вопросу.

Еще очень опасная градостроительная политика, когда городу навязывают транспортно-пересадочные узлы, вырубают зеленые насаждения. У нас есть совсем другие предложения по всем этим вопросам.

Ведущий: Спасибо, это было вступительное слово от Семена Бурда. И теперь №3 – кандидат Айгуль Махмутова. Прошу, Айгуль.

Айгуль Махмутова: Доброе утро. Я - Махмутова Айгуль Фатифовна, выдвинулась партией "Справедливая Россия", член политической партии. Я являюсь журналистом. В 2006 году я помогала жителям по поводу незаконного захвата земли под строительство гаражных комплексов, и из-за моей борьбы, защиты прав граждан, жителей Москвы, я пострадала. Меня власти Москвы при правлении Лужкова… Сфабриковали в отношении меня уголовное дело, сказав, что я избила сотрудника полиции. И меня на три с половиной года посадили в тюрьму.

Я вышла, и все-таки я, после того, как освободилась, я начала помогать людям, и все-таки мы возбудили уголовное дело, замглавы управы района Кузьминок был все-таки осужден по статье, за то, что незаконно захватил землю под строительство гаражного комплекса.

Москвичи, мы должны защищать свои права. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Айгуль Махмутовой. И теперь идем дальше. Маргарита Чуканова, прошу, ваша минута.

Маргарита Чуканова: Здравствуйте, дорогие москвичи, жители 18-го избирательного округа. Меня зовут Чуканова Маргарита Алекссевна. Мне 52 года, я родилась и выросла в городе Москве, 30 лет живу и работаю в районе восточное Измайлово, являюсь депутатом района.

Выдвинута кандидатом в депутаты московским отделением Коммунистической партии Российской Федерации. Имею четыре высших образования, в том числе экономическое и юридическое. Для просвещения жителей я создала "Народную школу ЖКХ", являюсь руководителем информационно-правового клуба "Наш дом – все о ЖКХ". За время работы депутатом, я окончательно пришла к выводу о том, что существует огромный перекос в бюджете города Москвы: менее 1% денег Москвы приходится на наши спальные районы. Мы не нахлебники, мы – налогоплательщики, поэтому далее такое положение уже терпеть невозможно, бюджет Москвы должен быть перераспределен в районы. С учетом действующих социальных нормативов в интересах наших жителей.

Ведущий: Спасибо, вступительное слово от Маргариты Чукановой. И теперь пришла очередь для Андрея Киреева. Прошу.

Андрей Киреев: Добрый день. Я - Киреев Андрей Николаевич, кандидат в депутаты Московской городской Думы от ЛДПР. Мне 47 лет, ветеран военной службы, подполковник Вооруженных сил, кандидат педагогических наук. Живу и работаю в Измайлово. В настоящее время директор некоммерческой организации "Здоровый гражданин - крепкая страна".

Все проблемы 18-го избирательного округа и жителей района нам хорошо известны. Для решения этих проблем мы, партия ЛДПР, и идем на выборы в Московскую городскую Думу. Мы с вами живем в историческом, сложившемся зеленом районе столицы, наша основная задача – сохранить этот уникальный район, сделать жизнь в Измайлово более комфортной, социально направленной, отвечающей требованиям жителей.

А жители требуют: никакой точечной застройки, никаких транспортно-пересадочных узлов в границах района, не сносить гаражные кооперативы, а дать им саморазвиваться, вернуть медицину в шаговую доступность, а не поездки по пробкам к медицинским специалистам.

Дебаты кандидатов 18-го округа прошли на канале "Москва Доверие"

Ведущий: Спасибо, вступительное слово от Андрея Киреева. Мы переходим дальше. Еще раз напомню, что у нас в студии кандидаты в депутаты по 18-му избирательному округу, это районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово и часть района Северное Измайлово.

Сейчас мы переходим к раунду вопросов и ответов, 30 секунд будет у каждого из вас на вопрос и минута – на ответ. Если чувствуете, что вопрос формулируется достаточно коротко, все-таки постарайтесь это время использовать, дополнительно изложить, может быть, свою позицию, чтобы ваше время – это было ваше время, вы его смогли точно выбрать.

Итак, идем в том же порядке. Первый вопрос задает Ирина Назарова, и отвечать будет Семен Бурд. Прошу, 30 секунд – минута.

Ирина Назарова: Семен, скажите, пожалуйста, на встрече с жителями вы очень часто поднимаете вопрос о судьбе измайловской детской больницы, скажите мне, пожалуйста, какие профильные отделения переведены из измайловской детской больницы в морозовскую? И зачем это сделано? И зачем это нужно городу?

Ведущий: Спасибо.

Семен Бурд: У нас полностью закрыт консультативно-диагностический центр, 13-я Парковая, дом 6, там пропала медицинская документация, в том числе и моего ребенка, очень многие родители ее не могут найти. Когда я провожу встречи во дворах, ко мне походят врачи, медсестры, акушерки, работавшие в этой больнице или еще продолжающие работать, они говорят о том, что они находятся под угрозой увольнения или уже вышли на пенсию, или устроились в частные клиники. Выведено гематологическое отделение, частично гастроэнтерологическое отделение. Все это попадает в морозовскую детскую больницу.

Там новый корпус будет построен только в 20162017 году, по ряду отделений там палаты XIX века, просто невыносимые условия для матерей с детьми, я это видел своими глазами. И я считаю, что это укрупнение больниц, эта реформа абсолютно преждевременна, нельзя разрушать то хорошее, что было создано в советское время, есть совсем другие приоритеты у городского бюджета в этой сфере.

На детях экономить нельзя, здоровье детей не должно зависеть от материального положения родителей. Я на собственном примере вижу другое: я за своего ребенка должен платить.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Семена Бурда. Ирина, у вас осталось буквально 15 секунд, давайте без таймера, сейчас короткий просто блиц: три основных пункта вашей программы можете сказать? Чтобы вы время использовали.

Ирина Назарова: первый пункт – это ликвидация очередей в поликлиниках, это льготные лекарственные средства, и это охрана лиц пожилого возраста, забота о лицах пожилого возраста.

Ведущий: Здравоохранение и социальное обеспечение?

Ирина Назарова: Да.

Ведущий: Спасибо. Семен, теперь вы задаете вопрос, у вас будет 30 секунд, а у Айгуль Махмутовой минута на ответ. Прошу.

Семен Бурд: Айгуль, я с огромным уважением к вам отношусь, но у меня вопрос следующий: в Москве официально москвичей около 12 миллионов, сколько нас реально проживает, 18 миллионов или 20, в Москве – мы уже не знаем, это связано с тем, что все деньги концентрируются в Москве. Я считаю, что это ошибочная политика Владимира Путина, все деньги концентрировать здесь. Но ваша партия в Госдуме, фракция, все время голосует с партией власти солидарно, по всем ключевым вопросам. Как вы к этому относитесь?

Ведущий: Спасибо. Прошу, минута.

Айгуль Махмутова: Ну, как я отношусь к тому, что, соответственно, весь бюджет находится в Москве, и все из регионов едут зарабатывать в Москву, только по той причине, что в регионах просто нет работы. И люди, всеми силами и не силами, легалы едут в Москву. И я, конечно же, против, я за то, чтобы в регионах развивали всякие заводы, колхозы. Я надеюсь, что с учетом санкций, которые сейчас введены, все-таки начнет развиваться в регионах промышленность, мы вернемся в то хорошее советское время, когда мы были государством производимым, а не сырьевым. Мы сейчас находимся на стадии сырьевой. Мы продаем по дешевке сырье, а получаем в десятки раз дороже именно уже готовую продукцию. Зачем? Если мы, россияне, можем сами все это создавать. И тогда не будет проблемы с миграцией, и люди не будут ехать в Москву. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Айгуль, теперь вы задаете вопрос. Отвечать будет Маргарита Чуканова. Прошу.

Айгуль Махмутова: Скажите, пожалуйста, сейчас идет реконструкция Щелковского шоссе и Измайловского шоссе. Как вы относитесь к этому вопросу? И второй вопрос. Щелковское шоссе и Измайловское шоссе – после МКАДа не будет расширения. К данной ситуации как вы относитесь? Какие ваши предложения именно для этого развития, чтобы не расширение в пределах МКАДа, а дальнейшее.

Ведущий: Спасибо, конкретный вопрос. Пожалуйста.

Маргарита Чуканова: Беда транспортных узлов, беда наших дорог возникла не сейчас. Она возникла при принятии действующей властью при ведущих решениях. Началась беда Москвы, расширение, в том числе, Щелковского шоссе, шоссе Энтузиастов, строительство новых дорог, вылетных магистралей с 2007 года, когда 1 января 2007 года все наши дороги были поставлены на кадастровый учет по фундаментам дорог. И когда уже через семь лет мы столкнулись с расширением Щелковского шоссе, оказалось, что дорога проходит по фундаменту, и законодательно теперь этот вопрос практически невозможно. Что касается вылетных магистралей вдоль Измайловского проспекта в Балашиху, это ошибочное решение, это решение убьет наши районы зеленые. Сейчас как волк в овечьей шкуре к нам вползают ТПУ. На самом деле это будут огромные комплексы для строительства. Этого нельзя допустить.

Ведущий: Спасибо, Маргарита, теперь вы задаете вопрос для Андрея Киреева. Прошу.

Маргарита Чуканова: Законодательством Российской Федерации запрещена приватизация социальных объектов здравоохранения, досуга и спорта. В настоящее время в Москве первая больница, 63-я, была продана, используя концессионное соглашение. То есть больница закрывается на четыре года на реконструкцию, и когда она откроется, 70% этой больницы уже будет принадлежать частному инвестору, и 30% мы сможем пользоваться, как москвичи, по обязательному медицинскому страхованию. Ваше отношение к приватизации медицины.

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Андрей Киреев: Спасибо. Вопрос очень сложный, и на встречах с избирателями тема здравоохранения основная. Мое отношение к продаже объектов здравоохранения крайне отрицательно, как и всех избирателей нашего 18-го округа. Население Москвы увеличивается. Получить медицинскую помощь в шаговой доступности все сложнее. Мне кажется, что этот вопрос – один из основных, который волнует пожилых особенно избирателей, которые наиболее активные на выборах. Поэтому партия власти любыми способами старается провести своих кандидатов в Московскую городскую Думу, для того чтобы протаскивать законодательно эти вопросы. Поэтому я хочу, чтобы избиратели еще раз внимательно изучили кандидатов и пришли 14 сентября на выборы и проголосовали против кандидата от партии власти.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Андрея Киреева. Андрей, прошу, теперь вы задаете вопрос для Ирины Назаровой.

Андрей Киреев: Ирина Александровна, в вашей программе, как мы услышали, делается упор на решение проблем в здравоохранении города Москвы. Вы обещаете избирателям сократить очереди в поликлиниках, и другие хорошие и нужные вещи. Но после реформы здравоохранения, которую вы, как председатель совета врачей города Москвы, поддержали полностью, сейчас вы фактически являетесь руководителем здравоохранения как и района, так и Измайлова. Что вам мешает сейчас, немедленно, как большому руководителю, воплотить в жизнь ваши предвыборные обещания?

Ведущий: Спасибо, прошу.

Ирина Назарова: Спасибо. Уважаемые москвичи, я проводила долгое время мониторирование вопросов, жалоб и предложений наших жителей. Основная проблема – это, конечно же, длительная очередь ожидания к терапевту. Когда провела анализ, то стало понятно, что основная причина очереди – это нехватка кадров. Это в основном участковый терапевт, участковый педиатр и узкопрофильные специалисты. На три участка работают два врача. Конечно, им приходиться больше обходить домов, больше пациентов к ним возвращается, и это приводит к сокращению времени. Что делать? Я планирую инициировать целевую подготовку медицинских вузов тех специалистов, которые востребованы в городе Москве. Это первое. Второе. Надо четко распределить потоки пациентов. Пациенты, которые идут с какими-то жалобами, проблемами, например, с кашлем, они должны прийти к врачу, и врач определяет, или это воспаление, или это аллергическая реакция, или какая-то другая причина. Но когда пациент приходит просто за справкой, которые все регламентированы, тогда он не должен идти к врачу, он должен получить направление на исследование, и результат – он должен получить свою справку в регистратуре.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 18-го округа

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Ирины Назаровой. Уважаемые кандидаты, сейчас подошло время для финального слова. У каждого будет ровно по полторы минуты, можете высказать еще раз свою позицию по какому-то вопросу, дополнить, например, свой ответ, еще раз представить свою программу. Ваше время, используйте его как угодно. Идем так же, по порядку. Ирина, вы первая, прошу.

Ирина Назарова: Уважаемые москвичи, я убеждена, что депутат в первую очередь должен отстаивать интересы жителей города, а не какой-нибудь партии или организации. Именно поэтому я и приняла решение принять участие в народном голосовании и баллотироваться в Московскую городскую Думу. Я не собираюсь оставлять медицину, это мое призвание и любимое дело. Став депутатом, я смогу донести до чиновников основные проблемы, стоящие перед здравоохранением, и предложить пути их решения. Я буду на законодательном уровне защищать интересы и пациентов, и медицинского персонала. Своими основными вопросами считаю ликвидацию очередей в поликлиниках; второе, это обеспечение льготными лекарственными средствами. Не должны лекарственные бесплатные средства даваться один месяц, как минимум на два-три месяца. И я добьюсь своевременной их поставки. Забота о старшем поколении. Необходимо Москву сделать более удобным городом для инвалидов и лиц старшего поколения. Это обустройство пандусов, скамеек, пешеходных переходов. Это не требование меньшинства, а необходимость, обязанность власти защищать интересы тех людей, которые нам дали жизнь и благодаря которым мы здесь.

Я очень надеюсь, что наши выборы пройдут в конкурентной борьбе, и заранее благодарна всем, кто меня поддержит. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, у вас осталось время. За 10 секунд, кроме здравоохранения, еще какую-нибудь проблему обозначьте, которую будете решать.

Ирина Назарова: В Восточном округе существует очень большая проблема с неорганизованными парковками.

Ведущий: Спасибо большое. Это было заключительное слово от Ирины Назаровой. И теперь Семен Бурд, прошу.

Семен Бурд: Дорогие москвичи, у нас, кстати, Мосгордума приняла новый закон, что в Думе можно работать на непрофессиональной основе. Это нарушается базовый принцип разделения властей, когда главные врачи больниц, директора школ останутся на своей работе, будут подчинены профильным департаментам Правительства Москвы и одновременно будут работать в Мосгордуме, что совершенно неправильно. У меня очень много предложений по капитальному ремонту, разработан законопроект о совсем другом капитальном ремонте, но я бы хотел вам сказать о другом.

У нас сейчас пришла беда. Беда заключается в том, что из Украины идут гробы с детьми. Уже сейчас то, что развязана Владимиром Путиным война на Украине, я считаю это просто преступлением. И это обязательно надо остановить. И я считаю, что в этом огромная ответственность есть России. И если мы будем об этом молчать, если мы не будем об этом говорить, если мы в Мосгордуме сосредоточимся только на местных вопросах, то нас ждут очень-очень тревожные времена, к сожалению.

И важно сказать, что не думайте, что от вашего голоса ничего не зависит, что все уже решено. Приходите на выборы. Я считаю, что пришло время выбирать добро, нельзя выбирать из двух зол меньшее. Очень важно поддерживать тех, кто выступает за будущее России и за дружбу между Россией и Украиной. К сожалению, Владимир Путин не смог выстроить внутри России при сверхвысоких ценах на нефть благоприятную жизнь, и теперь война с Украиной – это следствие того, что наша внутренняя политика практически провалилась.

Ведущий: Спасибо. Это было заключительное слово от Семена Бурда. Но все-таки хотелось бы больше по проблемам района, проблемам Москвы, не касаясь геополитики. Мы сейчас не об этом. Теперь заключительное слово от Айгуль Махмутовой, прошу, полторы минуты.

Айгуль Махмутова: Уважаемые москвичи, я вас прошу очень сильно, чтобы вы пришли на выборы. Каждый ваш голос очень важен для того, чтобы не было фальсификаций, потому что те граждане, которые не приходят на выборы, их голоса все равно считают, и их ставят, соответственно, за власть. Поэтому я вас прошу очень сильно, чтобы вы пришли на выборы и проголосовали за того кандидата, который вам мил или нравится по каким-то убеждениям. Если вы меня изберете, то я, в основном, займусь транспортными вопросами по той причине, что эти незаконные захваты земли под строительство гаражных комплексов, парковки незаконные, где взимается плата, ставятся шлагбаумы, там служебные парковки, что возле ресторанов ставятся шлагбаумы, что там только служебные. Это, конечно, нужно пресекать. Поэтому я против этого. Все-таки прошу вас прийти на выборы и проголосовать.

Ведущий: Кроме транспорта? У вас еще остается время. Кроме транспорта, парковок – обозначьте еще две проблемы, но, не касаясь здравоохранения, потому что уже звучало.

Айгуль Махмутова: Ну, социальные, наверное, и ЖКХ. Потому что ЖКХ, я общаюсь с гражданами, они говорят о том, что люди в общежитиях не могут расселиться по той причине, что они годами стоят в очереди, и очереди нескончаемые.

Ведущий: Спасибо, спасибо. Теперь Маргарита Чуканова, прошу, у вас есть полторы минуты.

Маргарита Чуканова: Уважаемые москвичи, жители Измайлово, в настоящее время мы говорим о бюджете, а бюджет у нас с вами очень тесно связан с генеральным планом города Москвы. Это практически основной закон города Москвы, на основании которого развивается, в том числе, и наш район. Этот действующий генеральный план был принят в 2010 году действующей Мосгордумой. Одним из принципов, который заложен в генеральный план, является принцип – "Во имя ныне живущих и будущих поколений" – это прямо указано в законе. Следующий постулат, который заложен в генеральный план – это если реализация генерального плана состоится, 2025 году москвичам обещано продолжение жизни минимум на десять лет.

Генеральный план не выполняется, он недофинансирован, особенно в части социальных объектов. Генеральный план предусматривает, например, на каждые 70 тысяч жителей района – один бесплатный дворец культуры, один 25-метровый бассейн, включая дополнительно бассейн, так называемый лягушатник 12 метров на 3. Данные нормы не соблюдаются по причине именно недофинансирования.

Сейчас идет актуализация генерального плана, и она идет без учета мнения жителей. Необходимо перераспределить бюджет, с точки зрения соблюдения и выполнения норм генплана города Москвы, тогда мы все будем с вами здоровы и счастливы.

Ведущий: Спасибо, финальное слово от Маргариты Чукановой. Теперь, Андрей Киреев, прошу, ваше время полторы минуты.

Андрей Киреев: Я тоже согласен со своими коллегами, что депутат Московской городской Думы не может работать там на непостоянной основе. Все-таки Москва – столица нашей Родины, многомиллионный мегаполис, это не поселок городского типа. И кем бы ты ни работал – учителем, сантехником, главврачом, ты не можешь параллельно исполнять обязанности еще депутата Московской городской Думы. Депутат Московской городской Думы должен постоянно заниматься проблемами района, проблемами избирателей.

Поэтому, уважаемые избиратели, жители районов Измайлово, Восточное Измайлово и поселка Восточный я призываю вас прийти на выборы 14 сентября и проголосовать за партию ЛДПР. Как парламентская партия, она в состоянии решить любой наказ избирателей и отстоять их права, чего не сможет и не сделает никогда кандидат-самовыдвиженец. Общественные приемные ЛДПР, бесплатные юридические консультации, депутатские запросы депутатов Государственной Думы ЛДПР – все это уже сейчас есть в районе Измайлово, и все это работает в интересах избирателей, заставляя недобросовестных чиновников шевелиться. Голосуя за ЛДПР, вы голосуете против кандидатов от партии власти. И мы лишим партию власти монополии в Московской городской Думе.

Ведущий: Спасибо, это было заключительное слово от Андрея Киреева. Уважаемые кандидаты, желаю вам всем удачи и победы на выборах 14 сентября. Приходите все, голосуйте.

Следующий раунд дебатов на канале "Москва Доверие" завтра в 10 утра.



