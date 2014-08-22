Дебаты кандидатов в Мосгордуму от 4-го округа начались на канале "Москва 24"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 4-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Рустам Махмудов (КПРФ), Святослав Алырин (ЛДПР), Ирина Копкина ("Яблоко"), Ирина Павленко ("Справедливая Россия").

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 4 Районы: Крылатское, Строгино, часть района Кунцево Крылатское, Строгино, часть района Кунцево Кандидаты: Алырин Святослав Игоревич .

Родился в 1992 году, живет в Переславле-Залесском. Учится в Российском государственном социальном университете. Студент. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Герасимов Евгений Владимирович .

Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Копкина Ирина Николаевна .

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность руководителя управления по работе с населением. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко". Махмудов Рустам Хамидович .

Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Павленко Ирина Алексеевна .

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Президента РФ. Занимает должность врач-терапевт. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.