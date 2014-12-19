Спасение российских банков обойдется в триллион рублей

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Госдума в пятницу, 19 декабря, приняла правительственный законопроект, предусматривающий выделение до триллиона рублей на докапитализацию банков через облигации федерального займа. Документ был принят сразу в первом чтении и в целом. Такая мера призвана спасти российскую банковскую систему за счет бюджетных денег, считают эксперты.

Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что докапитализация будет осуществляться через Агентство по страхованию вкладов. Агентство получит в качестве имущественного взноса облигации федерального займа, которые потом передаст банкам в качестве субординированных кредитов и депозитов или обменяет на привилегированные акции, передает ТАСС.

По словам Силуанова, триллион рублей даст возможность увеличить капитал банковской системы примерно на 13 процентов. "Это соответствует тому суммарному негативному эффекту на банковскую систему, который сейчас произошел", - отметил министр финансов.

Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков считает, что такая мера принимается для того, чтобы обезопасить кредитную систему. "Сейчас у банков не хватает денег, ведь граждане массово сняли свои сбережения и перевели их в валюту. Государство проведет докапитализацию, чтобы банки могли продолжать кредитовать физических и юридических лиц. Бюджетные деньги перечислят в АСВ. Агентство с помощью кредитов, облигаций, займов и других инструментов, которые у него есть, проведет докапитализацию, то есть предоставляет банкам дополнительный капитал для ведения операционной деятельности", - пояснил эксперт.

По словам Цыганкова, негативная сторона докапитализации заключается в том, что из бюджета будет выведена очень крупная сумма. "Это значительные государственные расходы: был триллион и нет. На что его потратили? Чтобы помочь коммерческим банкам не лопнуть", - подытожил он.

Как заявил министр финансов, дефицит федерального бюджета из- за докапатилацзии банков составит 0,8 процента ВВП. "Вместо профицита в текущем году на уровне 0,5-0,6 процента ВВП по расчетам получится дефицит порядка 0,8 процента ВВП. Но это будет технический, расчетный дефицит", - уточнил Силуанов.

Также министр отметил, что АСВ будет отбирать банки исходя из важности кредитования отдельных секторов экономики и важности того или иного банка для субъекта РФ.



"Банки будут отбираться исходя из системной значимости, то есть исходя из объема расчетов, которые производит банк, из объема депозитов, которые имеет банк, исходя из потребности в капитале",- сказал глава Минфина.

Отметим, что Сбербанк не будет докапитализирован через АСВ. Такую поправку в закон о страховании вкладов внесла глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина, передает ТАСС. По ее словам, Сбербанк будет докапитализироваться через ЦБ".

Как пояснила депутат Госдумы Наталья Бурыкина, докапитализация не должна превышать размер собственных средств банка, передает Агентство "Москва".

Стоит отметить, что одновременно депутаты приняли поправку об увеличении страховки по возмещению вкладов с 700 тысяч до 1,4 миллиона рублей.

Докапитализация потребовалась банковской системе из-за падения рубля, котировок российских акций и закрытого из-за западных санкций доступа к источниками капитала.