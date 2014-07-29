Климат-контролем оборудованы 4 тысячи городских автобусов - Ликсутов

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Более 4 тысяч московских автобусов оборудованы климатическими установками. Об этом сообщил журналистам заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Его слова передает Агентство "Москва".

"Это 4029 единиц, которые на постоянной основе работают на городских маршрутах", - сказал он.

По словам заммэра, работу подвижного состава ГУП "Мосгортранс" постоянно проверяют сотрудники департамента транспорта и ГКУ "Организатор перевозок". При этом за 1,5 месяца было выявлено 10 автобусов, в которых не работали кондиционеры, они были сняты с маршрутов и заменены.

"Москва в цифрах": Около 70% автобусов оснащены кондиционерами

Напомним, сегодня в Москве кондиционерами оснащены до 70 процентов автобусов и до 20 процентов троллейбусов. Пассажиры могут потребовать у водителя включить кондиционер в жаркую погоду. По существующим нормативам водитель обязан включать кондиционер при наружной температуре воздуха выше 22 градусов. Если кондиционер не работает, необходимо сообщить время, номер маршрута и госномер транспортного средства на "горячую линию" ГУП "Мосгортранс" по телефону: 8(495) 950-42-04.