Универсальная навигация появится в метро и на пересадочных узлах

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Московские власти планируют до конца года оборудовать транспортно-пересадочные узлы столицы универсальными схемами перемещения, сообщил на заседании в мэрии заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Организация навигации будет проведена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Основные станции метрополитена и крупнейшие остановочные пункты наземного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта будут оборудованы специальной навигацией в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, которые являются универсальными", - отметил Максим Ликсутов.

Кроме того, в ходе подготовки к ЧМ-2018 в Москве появится единая система туристической навигации: указатели в городе будет как на русском, так и на английском языках. Гидов-переводчиков и экскурсоводов будут аккредитовывать для работы с иностранцами.

Напомним, что в столице матчи Чемпионата мира по футболу пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак".