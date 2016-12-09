Почти 400 дополнительных поездов запустят на праздники на МЖД

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Порядка 400 дополнительных поездов дальнего следования запустят из столицы в предпраздничные дни и новогодние каникулы, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Составы будут отправляться с московских вокзалов с 23 декабря до 10 января. Перед праздниками их будет 188, а во время каникул – еще 207.

Больше всего перевозок железнодорожники ожидают с 28 по 30 декабря. В эти дни с московских вокзалов отправится максимальное количество поездов.

Например, 29 декабря с московских вокзалов уйдет 182 поезда, из которых 36 дополнительных, а 30 декабря – 202 поезда, из них дополнительных – 52. В январе самыми напряженными будут 7 и 8 января – назначено по 172 поезда, из них 7 января отправится 27 дополнительных составов, 8 января – 37 поездов.

Среди вокзалов самым загруженным будет Казанский – 58 поездов отправятся от него 29 декабря. На следующий день уйдет 69 составов. Такими же непростыми будут дни с 7 по 9 января – 57 и 59 поездов в день соответственно.

30 декабря с Курского и Павелецкого вокзалов будут отправляться по семь поездов, которых раньше в расписании не было. Относительно спокойным ожидается первый день 2017 года: на 1 января из столицы назначено семь дополнительных поездов.