Москвичей научат пользоваться электронными госуслугами в МФЦ

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В МФЦ с 19 августа начали консультировать горожан по вопросам использования портала городских услуг и социальной карты москвича, передает Агентство "Москва".

Посетителям многофункциональных центров расскажут, какие электронные услуги можно получить на сайте госуслуг Москвы, а также помогут зарегистрироваться на портале. Кроме того, всем желающим установят мобильные приложения и проинформируют о возможностях социальных карт.

Акция продлится до 12 декабря 2014 года. Консультации будут проходить в 60 центрах госуслуг. Стартует акция в МФЦ района Замоскворечье. Время работы консультантов: со вторника по пятницу с 15.00 до 20.00. Ознакомиться с полным списком столичных МФЦ, их адресами и телефонами можноздесь.

Многофункциональные центры Москвы

Отметим, что 20 августа на ВДНХ тоже ждут всех жителей столицы, идущих в ногу со временем. В павильоне номер 14 пройдет квест, на котором можно будет освоить новейшие городские электронные сервисы, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Познакомиться с мобильными приложениями и различными онлайн-услугами, которые сегодня предлагает своим жителям столица, удастся в форме игры. В павильоне можно будет попробовать в действии московский портал госуслуг и приложения для смартфона, а также узнать, как работает городская система видеонаблюдения.

Ранее издание M24.ru сообщало, что в офисах многофункциональных центров появится новая услуга - онлайн-запись на оформление загранпаспорта. Пилотный проект запустят до конца года в МФЦ района Сокол.

Отметим, что недавно стали известны и результаты опроса о новых функциях МФЦ. Согласно голосованию на "Активном гражданине", 87% москвичей согласны заплатить за курьерскую доставку документов, а 78% высказались за оснащение офисов точками доступа Wi-Fi. Кроме того, 47% опрошенных хотели бы, чтобы в офисе МФЦ работал консультант.

Кроме того, МФЦ запустит SMS или e-mail-уведомления о готовности документов, сообщал M24.ru руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Как пояснили в пресс-службе ГБУ "МФЦ", с помощью SMS будут напоминать о готовности парковочных разрешений для резидентов, инвалидов и многодетных семей. Срок запуска проекта пока не определен.

На сегодняшний день в Москве работает 93 многофункциональных центра, они предоставляют 151 услугу и выдают более 200 видов документов. Каждый день МФЦ посещают более 40 тысяч человек.