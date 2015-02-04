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ЧП

4 февраля, 23:56

Пожар в бывшем колледже на проспекте Буденного ликвидировали

МЧС пожары чп

"Вечер": Возгорание на проспекте Буденного ликвидировано

Пожар в здании на проспекте Буденного, дом 18 ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Площадь пожара превысила 600 метров. Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении принимали участие 65 человек, 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на территории завода "Салют" горит трехэтажное кирпичное здание учебного заведения, которое на данный момент не действует.

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На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов.

Напомним, ранее на территории завода в Западном округе Москвы произошла вспышка без последующего пожара, в результате ЧП пострадали два человека. Инцидент произошел на заводе "РТИ-Каучук", в одном из строений на улице Генерала Дорохова.

Кроме того, в августе прошлого года пожар площадью 2500 квадратных метров произошел на территории завода "Серп и Молот". Там загорелось двухэтажное неэксплуатируемое административное здание. Для его тушения были задействованы два вертолета Московского авиационного центра, которые произвели сбросы воды свыше 145 тонн. В результате пожара произошло обрушение здания на площади 1 тысяч квадратных метров.

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