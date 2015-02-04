Пожар в бывшем колледже на проспекте Буденного ликвидировали

"Вечер": Возгорание на проспекте Буденного ликвидировано

Пожар в здании на проспекте Буденного, дом 18 ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Площадь пожара превысила 600 метров. Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении принимали участие 65 человек, 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на территории завода "Салют" горит трехэтажное кирпичное здание учебного заведения, которое на данный момент не действует.

На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов.

Напомним, ранее на территории завода в Западном округе Москвы произошла вспышка без последующего пожара, в результате ЧП пострадали два человека. Инцидент произошел на заводе "РТИ-Каучук", в одном из строений на улице Генерала Дорохова.

Кроме того, в августе прошлого года пожар площадью 2500 квадратных метров произошел на территории завода "Серп и Молот". Там загорелось двухэтажное неэксплуатируемое административное здание. Для его тушения были задействованы два вертолета Московского авиационного центра, которые произвели сбросы воды свыше 145 тонн. В результате пожара произошло обрушение здания на площади 1 тысяч квадратных метров.