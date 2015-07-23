Форма поиска по сайту

23 июля 2015, 20:20

Угрозы обрушения моста на Ленинградском шоссе нет

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Угрозы обрушения конструкций моста на Ленинградском шоссе нет, сообщил Агентству "Москва" источник в городских экстренных службах.

Проверка показала, что на мосту обрушились чугунные перила в районе насыпи. Ранее m24.ru сообщало, что при обрушении перегородки моста на севере Москвы пострадали два человека.

Инцидент произошел возле дома № 23 на Ленинградском шоссе. Как отметил источник в правоохранительных органах, на этом участке проводился ремонт. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города.

Отметим, в начале июля на западе столицы на улице Елены Колесовой человек погиб при обрушении здания. Тело мужчины спасатели извлекли из-под обломков.

"Вечер": Кран на Калужском шоссе упал из-за ошибки крановщика

Кроме того, ЧП произошло утром 26 июня у поворота на поселок Коммунарка, на 22-м километре Калужского шоссе.

При падении крана были повреждены как минимум две машины, пострадал крановщик, его госпитализировали.

