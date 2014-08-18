По московским меркам: Главная площадь столицы

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В облике Москвы особую роль играют многочисленные площади. Наибольшими размерами обладает, пожалуй, самое известное пространство Москвы, национальный символ, увидеть который стремится любой турист, приезжающий в город, - Красная площадь. Неслучайно она внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История площади начинается в XV веке, когда по распоряжению царя Ивана III перед стенами Кремля была расчищена территория размером около 110 саженей (или 240 метров). Здесь были запрещены любые постройки на расстоянии пушечного выстрела. Долгое время на образовавшемся пространстве велась рыночная торговля, деревянные лавки сменялись каменными торговыми рядами. В XVI веке площадь стали называть Красной, что на старославянском значит "красивая". В свое время она стала свидетелем многих исторических событий: на Лобном месте Дмитрий Пожарский провозгласил освобождение Москвы от поляков, а через Воскресенские ворота по окончании Северной войны победоносно въехал Петр Первый. Постепенно Красная площадь становилась центром культурной жизни Москвы: здесь проходили книжные ярмарки, работал театр и публичная библиотека, устраивались праздники и народные гулянья.

Фото: m24.ru

Эта традиция сохранилась и до наших дней. Сегодня Красная площадь может единовременно вместить более 120 тысяч человек. Сама территория площади, окруженной храмами, музеями и историческими зданиями торговых рядов, занимает 23 100 квадратных метров.

Что касается площадей мира, то одной из крупнейших считается площадь Медан Мердека, или площадь Свободы в Джакарте, столице Индонезии. Ее называют площадью Свободы в честь приобретения страной независимости от Нидерландов. Территория площади простирается более чем на миллион квадратных метров и, что интересно, разделена на зону парков и зону монументов.