Более 150 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня России

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Более 150 мероприятий пройдут в Москве с 10 по 12 июня в честь празднования Дня России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Мероприятия состоятся в музеях, парках и культурных центрах города.

Наиболее масштабные празднования пройдут 12 июня. Среди них гала-концерт фестиваля "Щит и лира" в Парке Победы на Поклонной горе, музыкальный фестиваль "Россия" в музее-заповеднике "Коломенское", культурно-развлекательная программа с экспозицией Государственной Третьяковской галереи "Искусство XX века" на Триумфальной площади.

Главным событием празднования Дня России станет концерт на Красной площади. По завершении концерта состоится праздничный фейерверк.

Общественный порядок и безопасность граждан в праздничные дни обеспечат свыше 8,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.