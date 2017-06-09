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Новости

09 июня 2017, 14:00

Город

Более 150 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня России

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Более 150 мероприятий пройдут в Москве с 10 по 12 июня в честь празднования Дня России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Мероприятия состоятся в музеях, парках и культурных центрах города.

Наиболее масштабные празднования пройдут 12 июня. Среди них гала-концерт фестиваля "Щит и лира" в Парке Победы на Поклонной горе, музыкальный фестиваль "Россия" в музее-заповеднике "Коломенское", культурно-развлекательная программа с экспозицией Государственной Третьяковской галереи "Искусство XX века" на Триумфальной площади.

Главным событием празднования Дня России станет концерт на Красной площади. По завершении концерта состоится праздничный фейерверк.

Общественный порядок и безопасность граждан в праздничные дни обеспечат свыше 8,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.

Более пятисот праздничных залпов запустят с Красной площади в День России 12 июня в 22:00. Фейерверки установят у Большого москворецкого моста в районе Варварки. Зрелище станет финальным аккордом праздничной программы, которая начнется на главной площади страны большим концертом. Попасть на него можно будет только по пригласительным билетам
Красная площадь парки праздники фейерверк социальная сфера День России фестивали и праздники
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