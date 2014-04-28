Мотоциклист погиб в аварии на Каширском шоссе

В аварии на Каширском шоссе погиб мотоциклист

Один человек погиб, а один с серьезной травмой был доставлен в больницу - таков результат аварии на Каширском шоссе. Там столкнулись автомобиль Honda Accord и мотоцикл Kawasaki, информирует телеканал "Москва 24".

По словам сотрудников ГИБДД, у байкера просто не было шансов выжить. Он на полной скорости влетел в иномарку.

По одной из версий, машина ехала в сторону области, а потом водитель решил развернуться. Тем временем в сторону центра на большой скорости двигался мотоциклист. Столкновения избежать не удалось. Байкер скончался на месте, а пассажир легковушки с открытым переломом ноги был госпитализирован в больницу.

Причины ДТП установит следствие.