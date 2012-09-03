В Госдуму могут внести поправки в закон о статусе депутатов

Геннадий Гудков. Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты от партии "Единая Россия" в ближайшее время намерены вынести на рассмотрение в Госдуме пакет поправок, направленных на разрешение конфликтов интересов бизнесмена, который является народным избранником.

Изменения связаны с ситуацией, которая сложилась вокруг депутата от "Справедливой России" Геннадия Гудкова, которого следствие подозревает в совмещении работы депутата с занятием бизнесом, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.

31 августа в Госдуму поступил запрос от Генпрокуратуры о досрочном прекращении полномочий депутата-эсера Геннадия Гудкова. Скорее всего, этот вопрос будет обсуждаться на заседании Госдумы 12 сентября. Гудков уверен, что его преследуют за то, что он состоит в оппозиции.

По словам Неверова, планируется прописать порядок передачи контрольного пакета акций предприятия другим людям или структурам, если его владелец избран депутатом. Также предлагается ввести норму, касающуюся конфликта интересов.

Напомним, Гудкова подозревают в том, что являясь депутатом, он управляет компанией ООО "Коломенский строитель", а также руководит другими структурами. Сам депутат все обвинения отрицает.