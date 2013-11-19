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Свежая пресса

19 ноября 2013, 14:44

Машины на дорогах России планируют оснастить радиочипами

ГИБДД дорожное движение свежая пресса предложения радиочипы

Фото: ИТАР-ТАСС

Российское МВД предложило оснащать автомобили радиочипами, которые позволят распознать машину и ее владельца на расстоянии, если прочитать номер невозможно.

Соответствующее предложение уже направлено в правительство, уже находится на рассмотрении, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Летом премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Минкомсвязи и Минторгу разработать технологию по внедрению в автомобильные номера чипов радиочастотной идентификации (RFID-чип), как это недавно было сделано, например, в Азербайджане.

Изначально подразумевалось, что в номере машины будет зашита радиометка с информацией, которую можно будет считать с расстояния 10-20 метров, если госномер не читается. Отметим, что в настоящее время с ростом числа дорожных камер, которые фиксируют более 50% нарушений правил дорожного движения, многие водители специально портят или закрывают номера, чтобы не платить штрафы.

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В МВД назвали идею с чипами целесообразной, но внесли предложение закреплять их не на номере, а под лобовым стеклом автомобиля, что было бы и эффективнее, и дешевле. Это предложение поддержали производители, которые отметили, что чип на лобовом стекле обойдется как минимум впятеро дешевле, и проще в эксплуатации.

Вместе с тем производители отмечают, что для реализации проекта понадобятся значительные вложения в инфраструктуру: нужны будут считыватели меток на камерах фотофиксации, ридеры на постах ГИБДД и новая информационная система - в целом речь идет о затратах в десятки миллиардов рублей.

В России существует несколько изготовителей RFID-чипов, в частности зеленоградский завод "Микрон", а также группа "Ангстрем" и компания "РСТ-Инвент" (Санкт-Петербург).

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