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Культура

29 августа 2014, 15:05

Режиссер Егор Кончаловский: "Снимая клипы, чувствую себя моложе"

Егор Кончаловский продюсеры кино читать

"Интервью": Режиссер Егор Кончаловский - о новых проектах

Режиссер, актер и продюсер Егор Кончаловский в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал о том, что пишет сценарий к фильму-ремейку картины своего отца Андрона Кончаловского "Глянец". Также режиссер ответил на вопрос, почему съемка музыкальных клипов позволяет почувствовать себя моложе.

- Егор, как считаете, можно снимать кино в московских парках?

- В парке можно снять что угодно. Я много лет прожил в Англии – в стране, славящейся своими парками. Очень люблю их. Парки – это организованная природа на пути от хаоса к космосу. До недавнего времени наши парки славились тем, что в них было много мусора. Сейчас не так.

- У вас есть любимые парки?

- Ностальгическая юность в первую очередь связана с московскими небольшими парками. Например, парк на Динамо. Многое связано с парком Горького. Шампанское пилось здесь не мало раз.

- Вам, исполняющему обязанности продюсера, часто приходится врать?

- Я адаптировал для себя некую формулу, которая позволяет мне быть относительно честным и спать спокойно. Когда я работаю над фильмом в качестве режиссера, то ненавижу продюсеров. Когда я продюсер, ненавижу режиссеров. В принципе, режиссер и продюсер делают одно дело. И вранье то, что они враги.

- Егор, от больших киноформ вы перешли к малым – клиповым. Все лето посвятили этому делу?

- Я бы с удовольствием снимал кино, но то, к чему у меня лежит душа, в нынешнее время не легко профинансировать. Потому что сейчас время коммерческого кино, в этом нет ничего удивительного. Я готовлю несколько продюсерских проектов. Один – съемки в Подмосковье. Второй – о Рахманинове. Пишу сценарий, продолжая фильм "Глянец" Андрея Сергеевича Кончаловского.

- Сценарий пишете вместе с отцом?

- Нет. Он дал право написать продолжение. "Глянец" десять лет спустя. Я даже название придумал – "Сланец", а в скобках – "Глянец 2". Там будет один очень активный польский бизнесмен, бывший шляхтич с имперскими замашками. Мой любимый герой.

А малые жанры – клипы, реклама – это дисциплинирующая вещь. Время от времени очень полезно поработать в таком формате. Чувствуешь себя гораздо моложе, когда снимаешь клипы. Все клипмейкеры – дети.
Что приятно, работаю я с людьми, которых знаю и люблю много лет: Валерией, Сашей Буйновым.

- В клипе у Валерии вы сняли свою дочку. Какие у нее впечатления?

- В этом клипе она должна была стать одним человеком из толпы. Но ей там не хватило места, поэтому я вставил сцену, в которой дочка рисует. Она кинематографический ребенок, поэтому ей все кажется вполне естественным.

- Уже думали, где дочь будет учиться? ВГИК?

- Не думаю, что во ВГИКе. Я не считаю, что посылать своих детей на обучение в Англию, Америку, Швейцарию и другие страны, абсурдно. Но я бы предпочел, чтобы моя дочь училась в России.

- Вы неоднократно говорили о своей любви к Казахстану. Откуда такая привязанность?

- Всегда был пронизан Казахстаном. Моя мама там снималась. Моя бабушка, мой дед жили в Алма-Ате. Сейчас там живут тетя и дядя. По-казахски не говорю, но Казахстан мне близок. Там я не чувствую себя в чужой стране. Я ностальгирую по Советскому Союзу. Большая трагедия, что он развалился. И это процесс не прекратился. Доказательство тому – Грузия, Украина, Молдавия.

Я не ездил по Советскому союзу, отслужил в армии и уехал на запад. И сейчас с большим удовольствием старюсь рассмотреть то, что было раньше СССР. Но еще с большим удовольствие рассматриваю то, что нынче стало Россией. В основном сейчас езжу по России и по странам бывшего Союза. Сейчас я лучше себя чувствую в Астане, чем в Лондоне.

Сюжеты: Взгляды , Интервью с людьми искусства

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