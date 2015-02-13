По факту гибели людей при взрыве газа в Домодедове возбуждено дело

По факту взрыва газа в жилом доме в Домодедове возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Домодедове, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Напомним, в минувший четверг от взрыва бытового газа в жилом доме на улице Рабочая погибли два человека. Еще двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время назначены пожаро-техническая, взрыво-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Следователям предстоит установить в какой квартире произошла утечка газа, а также лиц, ответственных за проверку исправности газового оборудования.

Отметим, в ноябре прошлого года из-за неисправности на газораспределительной подстанции в 18 квартирах в Пресненском районе Москвы вспыхнули пожары.

В результате этого пострадали шесть человек. Как выяснилось позже, всего от пожаров пострадало 80 квартир.