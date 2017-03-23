В Кремле назвали недопуск Самойловой на Украину ударом по престижу Евровидения

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Кремль надеется, что Киев пересмотрит решение о запрете на въезд на Украину российской участницы Евровидения Юлии Самойловой, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение Киева нанесло серьезный удар по престижу музыкального конкурса. Организаторы Евровидения уже выразили сожаление в связи с этой ситуацией.

Песков выразил надежду, что данное решение пересмотрят и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе.

При этом, комментируя призывы перестать российской стороне вовсе участвовать в Евровидение, пресс-секретарь президента отметил, что речь идет о запрете в отношении Самойловой не со стороны "Евровидения", а со стороны Киева.

Ранее СБУ Украины запретила на три года въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. Дмитрий Песков заявил, что Кремль исключает возможность замены Самойловой в качестве представителя страны на Евровидении-2017.

