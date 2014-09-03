Московское "Динамо" уступило "Магнитке" в матче на Кубок Открытия КХЛ

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Столичное "Динамо" потерпело сокрушительное поражение в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги. В поединке на Кубок Открытия москвичей со счетом 6:1 разгромил магнитогорский "Металлург".

Наиболее результативным выдался первый период. Уже на 2-й минуте Филип Новак вывел "бело-голубых" вперед, реализовав большинство. "Динамо" вело в счете меньше минуты, Сергей Мозякин восстановил статус-кво броском в ближний угол ворот.

Спустя десять минут "Магнитка" вышла вперед. Мозякин отдал на Даниса Зарипова, и форвард хозяев в касание поразил ворота Александра Еременко. На 15-й минуте Мозякин оформил дубль и упрочил преимущество "Металлурга" - 3:1.

Поймавшие кураж игроки "Магнитки" не собирались останавливаться на достигнутом. Во втором периоде в воротах "Динамо" побывали еще две шайбы. Сначала отличился Ярослав Косов, а затем Мозякин реализовал буллит и стал автором первого хет-трика в новом сезоне.

Финальную точку в этом поединке поставил Крис Ли, который мощным броском поразил "девятку" ворот москвичей. Итоговый счет - 6:1 в пользу "Металлурга". Первый трофей сезона 2014/2015 уезжает в Магнитогорск.