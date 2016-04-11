Задержан виновник ДТП на юго-востоке столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские задержали виновника аварии на юго-востоке столицы, в которой пострадали два человека. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Накануне серьезная авария произошла на Люблинской улице и привела к сбою в движении троллейбусов. Автомобиль BMW врезался в фонарный бетонный столб в районе 123-го дома.

От удара мачта освещения упала на машину, оборвав провода контактной сети. В результате пострадали два пассажира автомобиля. Водитель BMW с места аварии скрылся.