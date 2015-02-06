Участник ДТП открывший стрельбу, оказался сотрудником полиции

На Волжском бульваре столкнулись две машины сотрудников полиции

Открывший стрельбу на юго-востоке Москвы водитель оказался сотрудником полиции, сообщает пресс-службе столичного управления МВД России.

На место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу ГУ МВД по Москве и непосредственно сам начальник столичного МВД Анатолий Якунин. Он назначил служебную проверку. Если по ее итогам вина сотрудника полиции будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошла ссора между участниками ДТП, которая переросла в открытый конфликт с применением огнестрельного оружия