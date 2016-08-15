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Уровень воды в малых реках Москвы стабилизировался после сильного дождя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя "Мосводостока".

Для ликвидации подтоплений аварийные службы с помощью спецтехники откачивали воду, и к 16:00 она пошла на спад.

В столице ликвидировали большие скопления воды

Из-за сильного ливня несколько рек в городе вышли из берегов. Такие случаи были зафиксированы на Яузе - это привело к подтоплениям на Малахитовой улице и на развороте под Ростокинским мостом. Река Пехорка подтопила пойменную территорию в районе Некрасовка, а река Нищенка – пониженные места на шоссе Энтузиастов.

С начала ливня в "Мосводосток" поступило более 140 заявок о подтоплениях. Для предупреждения скоплений воды на проезжей части дежурят 398 бригад: это более 1,2 тысячи человек и 290 единиц спецтехники.

При обнаружении скоплений воды можно обратиться в центральную диспетчерскую "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

15 августа в столице был установлен погодный рекорд – к полудню выпало 48 миллиметров осадков (при месячной норме в августе – 77 миллиметров). До конца дня ожидается еще 20–30 миллиметров осадков.