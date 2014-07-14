"Локомотив" и ЦСКА отдали игроков в аренду

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Полузащитник московского "Локомотива" Магомед Оздоев перешел в казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. 22-летний Оздоев выступает за основную команду "Локомотива" с 2010 года.

Кроме того, саранская "Мордовия" арендовала защитника московского ЦСКА Виктора Васина, сообщает пресс-служба "красно-синих". Согласно условиям договора между клубами, 25-летний Васин будет выступать за саранский клуб на правах аренды до конца сезона. Футболист сыграл за основной состав ЦСКА в четырех играх чемпионата России и четырех матчах Кубка страны.

Напомним, что "Мордовию", которая по итогам прошлого сезона вышла в Премьер-лигу, возглавил Юрий Семин.