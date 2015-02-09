Московский ЦСКА одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские армейцы одержали волевую победу в гостевом поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над магнитогорским "Металлургом". "Красно-синие" проигрывали по ходу матча, но сумели отыграться и победить со счетом 3:1.

Счет был открыт в самом начале второго периода. Данис Зарипов реализовал большинство - в составе ЦСКА был удален Александр Радулов.

Однако на 34-й минуте Стефан да Коста восстановил равновесие в счете. Радулов выкатился за ворота, отдал передачу на "пятак", откуда да Косте оставалось только не промахнуться по воротам.

В концовке периода он же оформил дубль, благодаря рикошету от клюшки защитника "Магнитки".

Точку в матче поставил Владимир Жарков, который в самом конце встречи поразил пустые ворота - 3:1 в пользу ЦСКА.

Таким образом, армейцы набирают 126 очков и остаются на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Ближайший преследователь - СКА - отстает от подопечных Дмитрия Квартальнова на 11 очков.