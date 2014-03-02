ЦСКА обыграл "Сокол" и вышел в четвертьфинал Кубка России

Фото: ИТАР-ТАСС

Футболисты московского ЦСКА в рамках 1/8 финала Кубка России обыграли саратовский "Сокол". Матч, проходивший на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 2:0 в пользу "красно-синих".

Счет на 24-й минуте открыл Марио Фернандес, а во втором тайме окончательный результат установил Ахмед Муса, отправивший мяч в ворота клуба второго дивизиона на 59-й минуте.

В четвертьфинале турнира подопечные Леонида Слуцкого встретятся с грозненским "Тереком", который в 1/8 переиграл саранскую "Мордовию" - 3:2.