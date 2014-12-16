Елочная кухня: как делают новогодние игрушки и что гласит кодекс Деда Мороза

Как делаются елочные игрушки ручной работы

Где рождаются елочные игрушки? Не так далеко от Москвы. В Клинском районе есть фабрика "Елочка", которая считается одной из самых старых в России. Она находится в городе Высоковске, а в самом Клину работает фабричный музей "Клинское подворье", в котором можно узнать об истории елочной игрушки и посмотреть, как делаются украшения.

Корреспондент M24.ru побывал в музее елочной игрушки и узнал, как делаются игрушки ручной работы, как долго учиться на стеклодува и сколько щелкунчиков в день может раскрасить художник.

Как рождаются шарики

Рождение нарядного шарика, шишки или домика из простого куска стекла происходит в шесть этапов. По словам Валентины Трынниковой, технолога фабрики "Елочка", первый и самый главный процесс - выдувание. Стекло принимает нужную форму, после чего его отправляют на металлизацию и окраску. На окраске шарик окунают в тот или иной цветной раствор. Если в нем есть матирующие компоненты, цвет после высыхания будет матовым, если нет - глянцевым.

Высохшие игрушки вручную раскрашивают художники, после чего изделия упаковывают и отправляют на склад. Всех мастеров фабрика выращивает у себя. На обучение стеклодува уходит полгода, а художником при наличии таланта и любви к рисованию можно стать за месяц.

Несколько стеклодувов и художников с фабрики работают в музее, чтобы демонстрировать посетителям тайны ремесла. Выдувает шарики семья - мама и дочь, Светлана и Татьяна Чируновы. Условия работы отличаются от фабричных - здесь больше света и постоянное внимание публики.

Тонкую стеклянную трубку вертят над газовой горелкой и в нужный момент, когда стекло стало мягким, дуют в нее. Получается ровный шарик. Рядом с мастером - рамка для проверки размера, но ею практически не пользуются - опытный стеклодув может делать работу с закрытыми глазами.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Формовые игрушки делать сложнее, чем шарики. У колокольчика, например, нужно вовремя подцепить края формы и вывернуть. По этому же принципу делается клинская матрешка. Она получается не просто в сарафане, а в юбочке-колокольчиком. Объясняется это просто. “Хоть многие считают, что летом здесь затишье, основная часть игрушек делается именно весной и летом. И поэтому матрешка у нас - в весенней юбочке-колокольчиком”, - объясняет главный экскурсовод "Клинского подворья" Светлана Фролова.

Кто придумывает рисунки

Рисунки для шариков и целые фигурные коллекции придумывают художники-игрушечники фабрики. Но до того, как рисунок нанесут на шарик, он проходит длинный путь. Сначала идеи выдвигаются на худсовет "Елочки". Потом их отправляют на утверждение в Министерство культуры Московской области и в Министерство промышленности и торговли. Только после этого макеты передаются разрисовщицам. Отступать от схем нельзя ни на мазок кисточки.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

По словам Валентины Трынниковой, художники “Елочки” постоянно ездят на международную выставку игрушек во Франкфурт-на-Майне, чтобы быть в курсе мировых трендов. Однако, как показывает практика, самыми популярными у россиян остаются яркие, немного ярмарочные цвета: красный, золотой, синий, зеленый, белый, лиловый. “В прошлые годы были модны геометрические узоры, матовая поверхность, оранжевый цвет. В этом году больше спрос на пейзажные шарики с елочками, домиками, сугробами”, - добавляет Светлана Фролова.

Мнение эксперта Придумать новый рисунок для шарика гораздо проще, чем фигурные украшения. Фигурки новых персонажей делают сначала из пластилина, потом из гипса, потом из металла. На них наносят изображение. И порой оказывается, что задумка на макете смотрится некрасиво, от нее отказываются и поиск начинается заново. Но при этом самые покупаемые игрушки - именно формовые, они никогда не залеживаются на складе.

Валентина Трынникова Технолог фабрики "Елочка" Придумать новый рисунок для шарика гораздо проще, чем фигурные украшения. Фигурки новых персонажей делают сначала из пластилина, потом из гипса, потом из металла. На них наносят изображение. И порой оказывается, что задумка на макете смотрится некрасиво, от нее отказываются и поиск начинается заново. Но при этом самые покупаемые игрушки - именно формовые, они никогда не залеживаются на складе.



У каждой рисовальщицы - своя история попадания в профессию. Для Светланы Казачковой дело создания игрушек - семейное. Мама работает стеклодувом. Сейчас Светлана заканчивает раскрашивать серию щелкунчиков. Наносит на нужные места желтую акриловую краску с клеем и поверх нее кладет золотые блестки. Мастеру установлена норма - 70 щелкунчиков в день.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Рядом сидит художница Наталья Ремизова, ее выработка на сегодня - 80 шаров. Она наносит на очередную партию надписи “С Новым годом!” специальной ручкой, в которую набирают немного краски и пишут.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Ирина Абашина когда-то работала художником по росписи фарфора, но потом, переехав в Клин, научилась расписывать шарики. На шариках рисовать оказалось сложнее за счет формы. Сейчас у нее в руках - шарики самого большого, шестого размера, на них нет плана по количеству: сколько успеет, столько и сделает.

Какие бывают елки



В последние годы модно было украшать новогоднее дерево шарами одного или двух цветов. На самом же деле елку можно нарядить разнообразно. В музее, например, показывают елку-снегурочку. елку-француженку, елку-апельсинку и дерево, олицетворяющее бразильский карнавал.

А в самом последнем зале представлена огромная нарядная восьмиметровая ель, вокруг которой группы экскурсантов встречают Дедушку Мороза и загадывают желания.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

“Когда шесть лет назад меня позвали сюда работать и пригласили посмотреть музей, который только-только готовился к открытию, я дошла до этой последней комнаты буквально со слезами детской радости на глазах. Я поняла, что точно буду здесь работать”, - рассказывает Светлана Фролова.

По ее словам, больше всего новых кадров приходят именно на должность экскурсовода. “В штатном режиме работают три гида, зимой - 24. И три Деда Мороза, все они - актеры по образованию или в душе. У нас есть свой кодекс Деда Мороза, главный пункт в котором - не отказывать. Нельзя недослушать ребенка, не ответить на его вопрос, каким бы он ни был”, - рассказывает Светлана.

Детские группы идут одна за другой, дедушка водит с ними хороводы и поздравляет с праздниками. На наш вопрос, сильно ли он устает на работе, Мороз скромно улыбается и бежит встречать новых гостей.

Как менялась елочная мода

В музее можно узнать не только о последних новогодних трендах, но и изучить историю елочной игрушки. Хотя каждая игрушка сама - как учебник истории, лучше всего расскажет о вкусах поколений. Например, стоило появиться в жизни людей чему-то новому, так это тут же попадало на елку. Например, в первой половине XX века ее стали украшать предметами быта: люстрами, торшерами, игрушками в виде магазинных счетов и даже велосипедами.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Некоторым игрушкам история дарила новые прозвища. Например, игрушка “Охотник держит с ружье”, которая выпускалась задолго до 1940-х годов, во время войны стала называться “Дед Мороз пошел на войну”. В фигурках девочек в зимних белых шапках в военное время видели летчиц, санинструкторов и партизанов. Так их и называли.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

После полета в космос на елках появились игрушки-космонавты “Гагарин” и “Терешкова”. А когда вышел фильм “Карнавальная ночь”, новым трендом стало украшать вершину елки не шпилем, а часами, показывающими 23:55.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Как все начиналось?

Клин можно назвать столицей елочных игрушек. В 1848 году в имении Александра Сергеевича Меньшикова был создан стекольный завод. Именно здесь местные крестьяне научились выдувать из стекла аптечные сосуды, бутылки и подобные предметы, а когда завод закрылся, началась эпоха кустарного производства. Технические возможности дома были хуже, чем на заводе, поэтому крестьяне делали не бутылочки и склянки, а выдували круглые бусины и шарики. На керосиновой горелке размягчали стекло и выдували в простую железную форму. Когда использовали растительные красители, - шарик получался цветным, а если брали раствор свинца и ртути - блестящим. Потом научились делать посеребрение.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

По словам старшего экскурсовода “Клинского подворья” Светланы Фроловой, к 1940-м годам в Клину выдуванием игрушек и украшений занималась каждая вторая изба, было много артелей и свое училище. Но после Великой Отечественной войны многие стеклодувы и художники погибли, а часть вернулись инвалидами. Отчасти поэтому в Клину начали делать каркасные игрушки на проволоке, более простые в производстве. В этих игрушках воплотились послевоенные фантазии о спутниках, самолетах и космических кораблях.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Кроме того, появились ватные, бумажные и деревянные игрушки. Они были дешевле, чем стеклянные. Для детей особой радостью было то, что в них можно играть, не боясь разбить. Была, например, очень популярна игрушка, которую сегодня ласково называют “деревянный киндер-сюрприз”. В красивую коробочку клали подарочек, игрушку или сладость вешали на елку, а утром дети бежали искать на елке украшение, в котором спрятан подарок.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Спустя несколько десятилетий после войны появилось объединение “Елочка”, включавшее ряд местных производств. Техника совершенствовалась, и мастера могли воплощать в стекле самые разные художественные фантазии. Так, например, появились игрушки и гирлянды на прищепках. Причем гирлянды делали со сменными фигурками-фонариками, что было очень удобно.

Мнение эксперта Еще одной нашей гордостью стала технология создания игрушек с просветом. Берется шарик, слегка приплюснутый с одной стороны, на нем рисуется, например, белочка, после чего эта половина шарика покрывается краской, а противоположная остается прозрачной. В итоге возникает ощущение, будто белочка нарисована изнутри, будто она сидит в самом шарике. Еще одной нашей гордостью стала технология создания игрушек с просветом. Берется шарик, слегка приплюснутый с одной стороны, на нем рисуется, например, белочка, после чего эта половина шарика покрывается краской, а противоположная остается прозрачной. В итоге возникает ощущение, будто белочка нарисована изнутри, будто она сидит в самом шарике. Когда мы повезли такие игрушки на комиссию в Москву, члены комиссии поначалу не поняли, как мы добились этого эффекта. Пытались засунуть в шарик кисточку и проверить, можно ли нарисовать белочку изнутри.

Светлана Фролова Главный экскурсовод музея"Клинское подворье"



Особое место в истории игрушки занимают авторские серии. Чего только ни придумывали художники! Например, популярными сериями были герои “Мурзилки” и персонажи сказок Пушкина: Царевна-лебедь, Кот ученый или Черномор. "Такие вещи хранили уже не просто как украшения, но как настоящую коллекцию, - говорит Светлана Фролова, - и когда мы собирали фонд музея, жители Клина дарили нам интересные экспонаты из собственных домов. Именно так у нас появилась витрина со всевозможными дедами-морозами и многое другое. Так что каждая игрушка может в какой-то степени выступать частью истории семьи".

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий



Светлана Кондратьева