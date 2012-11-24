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24 ноября 2012, 13:53

Мужчины выбирают вторые половины, внешне похожими на себя

Мужчины выбирают вторые половины, внешне похожими на себя

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Чтобы узнать, чем мы руководствуемся при выборе пары, французские исследователи, в порядке эксперимента, предложили выбрать респондентам фото наиболее привлекательной дамы. И в 40% случаев испытуемые указывали на девушек с теми же параметрами лица, что и у них самих, той же толщиной губ, цветом волос и глаз или ямочкой на подбородке.

Во второй части эксперимента исследователи протестировали более ста пар с долгими отношениями. И в этом случае у большинства лица были похожи. Так что в своей второй половине мы часто хотим увидеть себя.

Кстати, в ходе эксперимента выяснилось, что для женщин это правило не работает. Прекрасный пол при выборе партнера руководствуется совсем другими параметрами.
женщины Илья Федоровцев новости семьи любовь мужчины
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