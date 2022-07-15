Президент Шри-Ланки официально ушел в отставку, соответствующее заявление он направил по электронной почте. Об этом сообщили в парламенте страны.

В Коломбо вспыхнули массовые волнения. Протестующие захватили резиденции главы государства и премьера страны. В беспорядках пострадали более сотни человек.

Люди недовольны резким ухудшением жизни из-за экономического кризиса. Его уже назвали худшим в истории государства. В Шри-Ланке – нехватка топлива, удобрений, продуктов питания и медикаментов. В правительстве заявили, что для преодоления экономического кризиса потребуется не менее трех лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.