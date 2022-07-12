Дождь из рыб накрыл город в Индии

В городе Джагтиал, Индия, два дня шел дождь из рыб. Подобные явления обычно наблюдаются после штормов, когда водяные смерчи затягивают мелких обитателей водоемов и поднимают их на высоту.

В результате случаются дожди из лягушек, крабов, рыбы и прочей живности. Перед рыбным дождем регион как раз накрыло ливнями. Возможно, где-то и образовался водяной смерч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.