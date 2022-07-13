Новости последнего часа: Путин сообщил о строительстве 900 новых школ в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 900 новых школ построят в РФ в ближайшие два года. Об этом сообщил Владимир Путин.

Рабочие группы ОАЭ и РФ работают над соглашением по картам "Мир", рассказали в посольстве в Москве.

Столичные спасатели в третий раз проводят обследование дна водоемов, заявили в комплексе городского хозяйства.