Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану

Спецоперация России на Украине идет так, как было запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все происходит в соответствии с имеющимися планами и корректировками. А конкретными тактическими шагами занимается Минобороны.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, стоит ли ожидать активизации действий в ДНР и на харьковском направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.