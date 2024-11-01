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01 ноября, 19:30

Политика

Песков ответил Трампу на заявление о "Северном потоке – 2"

Песков ответил Трампу на заявление о "Северном потоке – 2"

Песков прокомментировал слова Трампа об уничтожении "Северного потока – 2"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трудно понять, что именно имел в виду кандидат в президенты США Дональд Трамп, говоря об уничтожении газопровода еще на стадии строительства.

Песков заявил, что "Северный поток – 2" был достроен, а его уцелевшая нитка и сейчас готова к запуску.

За разъяснениями высказываний Трампа предложил обратиться в предвыборный штаб кандидата от Республиканской партии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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