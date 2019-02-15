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Новости

15 февраля 2019, 15:35

Мэр Москвы

Как в Москве помогают детям, которые больны раком

Как в Москве помогают детям, которые больны раком

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Сегодня Международный день детей, которые больны раком. В Москве пациентам с таким диагнозом помогают в не так давно созданном Центре детской гематологии и онкологии на базе Морозовской больницы.

Сергей Собянин написал в Twitter, что с 2019 года рак начали лечить с помощью 4D-лучевой терапии. Также работает отделение трансплантации костного мозга. Мэр подчеркнул, что очень важно обнаружить злокачественные опухоли на ранней стадии и призвал москвичей чаще проходить обследование. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Сергей Собянин медицина дети Полина Соловьева
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