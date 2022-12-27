Москвичи показали украшенный к Новому году состав на станции метро "Выхино"

Пассажиры столичного метро показали украшенный к Новому году состав на станции "Выхино". Судя по кадрам, снаружи состав украшают ажурные снежинки, а внутри горят огни гирлянд.

Ранее стало известно, что главную новогоднюю елку России на территории Соборной площади Кремля украсили игрушками разных цветов и оттенков. Специалисты решили украсить праздничное дерево в золотых, белых и красных тонах.

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