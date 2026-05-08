Около 14 тысяч пассажиров ожидают вылета в аэропортах юга России

Около 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из-за закрытия 13 аэропортов юга России. Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" корректируют расписание и отменяют часть рейсов.

Сейчас самолеты не принимают и не отправляют в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Сочи, Ставрополь и Элисту. В Минтрансе сообщили, что персонал находится в безопасности, специалисты проверяют оборудование.

