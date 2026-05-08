Москвичей предупредили о раннем завершении работы ряда трамвайных маршрутов

С 8 мая и до конца праздников ряд трамвайных маршрутов в Москве будет заканчивать работу раньше обычного. Изменения коснутся трамваев Т1, Т2 и маршрута "А".

Причина в модернизации энергоинфраструктуры трамвайной сети. Работы будут вести в расширенные ночные технологические перерывы. Москвичам рекомендуют следить за табло на конечных остановках и планировать поездки заранее, используя метро и альтернативные маршруты.

