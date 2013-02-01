Новые поезда начнут курсировать между Москвой и Ярославлем

Путешествовать из Ярославля в Москву можно в купе и даже в СВ. Между городами в пятницу начинают курсировать фирменные поезда повышенной комфортности. Раньше по этому маршруту ходили только обычные электрички. В новых поездах есть кондиционер, биотуалет и информационное табло. В состав входит также вагон-ресторан. В поезде есть и купе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна отличительная особенность состава - большая вместимость. В нем 526 посадочных мест. При этом, как обещают железнодорожники, стоимость проезда на маршруте подрастет не сильно. За сидячее место пассажиры будут платить около 700 рублей. А поездка в купе обойдется примерно в две с половиной тысячи.