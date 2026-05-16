16 мая, 10:00Спорт
Шахматы предложили сделать обязательным школьным предметом в России
Инициатива сделать шахматы обязательным школьным предметом появилась в России. Представители Общественной палаты уверены: освоение шахматной стратегии не только тренирует логику и учит просчитывать последствия своих действий, но и становится полезной альтернативой бесконечной прокрутке соцсетей в смартфоне.
По их мнению, регулярные занятия шахматами помогут школьникам меньше отвлекаться на гаджеты и сосредоточить внимание на развитии интеллектуальных навыков.
