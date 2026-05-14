Владислав Третьяк дал старт Кроссу памяти Героя Советского Союза Бориса Галушкина в Москве

Владислав Третьяк дал старт Кроссу памяти Героя Советского Союза Бориса Галушкина на востоке столицы



В Российском университете спорта "Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры" на Сиреневом бульваре в районе Измайлово 14 мая состоялся традиционный кросс памяти Героя Советского Союза Бориса Галушкина. В нем приняли участие несколько сотен человек: студенты и выпускники вуза, а также все желающие. Мероприятию дал старт депутат Госдумы РФ, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк.



"Впервые такой забег провели 9 мая 1962 года. Уже в 1964 году студенческая газета "На старт" назвала соревнования традиционными, а традиция важнее любых слов: с 1962 года кросс проводился практически каждый год. Борис Галушкин был студентом вуза, занимался боксом, мог стать тренером, воспитывать чемпионов, но в первые дни Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт, выполнял задания в тылу врага и спасал товарищей. Для студентов и выпускников его история – напоминание о том, что сила характера проявляется в выборе: взять на себя ответственность за страну, за товарищей и не отступить перед лицом опасности, его судьба – пример настоящей силы: выдержки, ответственности, мужества и готовности защищать Родину", – сказал Третьяк.

