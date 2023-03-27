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27 марта, 19:45

Происшествия

Сотрудники МЧС спасли 9 человек при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Сотрудники МЧС спасли 9 человек при пожаре в жилом доме в центре Москвы

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Семь взрослых и двоих детей спасли при пожаре в жилом доме в центре Москвы. Об этом рассказали в МЧС.

Возгорание произошло в Шмитовском проезде. Огонь возник на четвертом этаже здания: загорелась вся лестничная клетка, жители оказались заблокированы в собственных квартирах. Площадь возгорания составила 170 квадратных метров.

Как рассказали очевидцы, люди вышли на балконы и просили помощи. Их эвакуировали с помощью пожарных лестниц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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