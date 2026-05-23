Число пострадавших при атаке ВСУ на общежитие в ЛНР выросло до 43 человек

В ЛНР в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на студенческое общежитие колледжа пострадали 43 человека, 18 детей погибли, а еще четверо подростков пропали без вести. Об этом сообщили власти республики.

В момент удара в пятиэтажном здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Атака сопровождалась тремя ударными волнами, из‑за чего здание частично обрушилось до второго этажа. К поискам выживших привлекли горноспасателей, которые работают в условиях угрозы повторных атак. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

