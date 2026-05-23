Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 16

Число погибших в результате атаки украинских боевиков на колледж в Старобельске в ЛНР выросло до 16. Из-под завалов извлекли еще несколько тел.

Пятерых студентов до сих пор ищут. Об этом сообщили в МЧС. Ход аварийно-спасательных работ находится на личном контроле главы ведомства Александра Куренкова. К работе дополнительно привлечены силы горноспасательных подразделений.

