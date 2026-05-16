Новости мира: на Гавайях активизировался вулкан Килауэа

На Гавайях активизировался вулкан Килауэа: это уже 47-й эпизод его извержения, сообщили в Геологической службе США. Больше всего лавы выбрасывает северное жерло, но южное также извергается время от времени. Пепельный столб поднялся на 6 километров. Лавовые потоки пока остаются в пределах кратера на территории национального парка "Гавайские вулканы".

Крупный пожар в американском штате Техас уничтожил железнодорожный мост. Площадь возгорания достигла почти 6 тысяч гектаров. Причиной стал удар молнии, а быстрому распространению огня поспособствовал сильный ветер – его порывы достигали 50 километров в час. В результате пожара также пострадали жилые дома и транспорт местных жителей.

