Мужчину заподозрили в краже 20 млн рублей в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево полицейские задержали грузчика, которого подозревают в краже более 20 миллионов рублей. По данным МВД, деньги мужчина вытащил из чемоданов пассажиров рейса Москва – Бишкек. Из одной сумки он достал 10 миллионов рублей, из другой – 11 миллионов.

Подозреваемого задержали по горячим следам – он пытался спрятать деньги под футболкой. Полицейские считают, что у мужчины были сообщники, их личности сейчас устанавливают.

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