Специалисты выясняют причины пожара на складе пластиковой посуды

В Щелковском районе выясняют причины пожара на складе пластиковой посуды. Спасатели боролись с огнем с 13 марта, передает телеканал "Москва 24".

Возгоранию сразу присвоили повышенную категорию сложности. Она связана с гигантской площадью – почти 4 тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС, в помещении хранилась пластмассовая посуда. Обошлось без пострадавших. В результате пожара в здании обрушилась кровля. В тушении были задействованы больше 100 человек и свыше 30 единиц техники.