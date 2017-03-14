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14 марта 2017, 10:45

ЧП

Специалисты выясняют причины пожара на складе пластиковой посуды

Специалисты выясняют причины пожара на складе пластиковой посуды

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В Щелковском районе выясняют причины пожара на складе пластиковой посуды. Спасатели боролись с огнем с 13 марта, передает телеканал "Москва 24".

Возгоранию сразу присвоили повышенную категорию сложности. Она связана с гигантской площадью – почти 4 тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС, в помещении хранилась пластмассовая посуда. Обошлось без пострадавших. В результате пожара в здании обрушилась кровля. В тушении были задействованы больше 100 человек и свыше 30 единиц техники.
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