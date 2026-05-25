"Новости дня": с 1 июня часть пенсионеров получит повышение выплат

Прибавку к пенсии автоматически начислят тем, кому в мае исполнилось 80 лет, за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, что составит около 11 тысяч рублей.

Также перерасчет автоматически получат граждане, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности, а доплаты предусмотрены для пенсионеров с нетрудоспособными иждивенцами, включая несовершеннолетних детей и студентов очной формы до 23 лет, по 3 194 рубля за каждого.

Отдельно на 25% увеличат выплаты тем, кто не работает и проживает в сельской местности, но для оформления этой доплаты потребуется самостоятельное обращение в Социальный фонд.

