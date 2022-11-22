Власти Украины призвали уехавших сограждан не возвращаться до весны

Власти Украины призвали уехавших сограждан за границу там и оставаться, по крайней мере до весны, чтобы дать возможность оставшимся пережить энергетически непростую зиму. Но зарубежные условия, поначалу такие заманчивые для беженцев, тоже стали меняться.

Евросоюз обещал принимать беженцев с Украины минимум до марта 2024 года. К сентябрю на Украину, по данным Еврокомиссии, вернулись пять миллионов человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.