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Политика

Власти Украины призвали уехавших сограждан не возвращаться до весны

Власти Украины призвали уехавших сограждан не возвращаться до весны

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Власти Украины призвали уехавших сограждан за границу там и оставаться, по крайней мере до весны, чтобы дать возможность оставшимся пережить энергетически непростую зиму. Но зарубежные условия, поначалу такие заманчивые для беженцев, тоже стали меняться.

Евросоюз обещал принимать беженцев с Украины минимум до марта 2024 года. К сентябрю на Украину, по данным Еврокомиссии, вернулись пять миллионов человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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